Бури, градушки и рязък обрат връщат напрежението във времето

Неустойчива въздушна маса ще определя времето в България днес, като облачността ще бъде по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места се очаква да има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за локални градушки, което запазва риска от внезапни опасни явления през деня. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, а в София - около 22 градуса.

Планините под облаци и силен вятър

Над планините облачността също ще бъде значителна, като на много места ще превали краткотраен дъжд и ще има гръмотевици. Условията за преходи ще бъдат неблагоприятни заради нестабилното време и усилването на вятъра.

Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра - около 8 градуса.

Черноморието остава под дъждовна заплаха

По Черноморието облачността ще бъде значителна, като на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток, който ще поддържа по-свежо и нестабилно време край морето.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Затопляне, но само за кратко

През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, но следобедните часове ще запазят риск от развитие на купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони, ще превалява краткотраен дъжд.

Вятърът ще бъде слаб от север-северозапад. Температурите ще тръгнат нагоре и във вторник и сряда в Дунавската равнина и югозападните райони ще се доближават до 30 градуса.

Нов хладен въздух нахлува в сряда

В сряда по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък ще започне нова промяна. С умерен северозападен вятър в страната ще нахлува хладен въздух, който отново ще изостри нестабилността.

Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Северна и Източна България. Там на повече места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, като отново ще има условия за градушки.

Изтокът и планините остават рискови

В четвъртък и петък в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, но над Източна България и планините облачността ще се увеличава по-съществено. На много места там ще превали и прегърми.

Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса. В събота в цялата страна ще бъде предимно слънчево, вятърът ще се ориентира от югоизток и времето ще стане малко по-топло.

