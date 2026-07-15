Пияният джигит, оповръщал центъра на София, идва от заможно семейство с голям бизнес

Разкриха самоличността на пияния джигит, който във вторник причини катастрофа на кръстовището на улиците "Ген. Гурко" и "Цар Иван Шишман". Шофьорът удари джипа си БМВ в малък автомобил "Ситроен" на пешеходната пътека, където през 2023 г. след удар от пиян шофьор загина 14-годишният Филип Арсов.

Камен Асенов Добрев е шофьорът, който във вторник предизвика катастрофа в центъра на София, управлявайки автомобил с 3,58 промила алкохол в кръвта. Това съобщи "Труд", позовавайки се на свои източници от разследването.

Според очевидци от джипа е слязъл видимо неадекватен мъж, който е започнал да се клати и да повръща на тротоара. Свидетели твърдят, че на мястото е присъствала и жена, която в телефонен разговор е попитала: "Много е пиян, май е и дрогиран като гледам, какво да правим, да откаже ли кръвна".

Според медийни публикации Камен Добрев произхожда от заможно семейство, чийто бизнес е свързан с изграждането и поддръжката на вятърни турбини.

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