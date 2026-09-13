Шофьор изуми полицаите! 5,35 промила
59-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа
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59-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа
Поредна катастрофа причинена от пиян шофьор
Той предизвика катастрофа на същото място, където през 2023 г. загина 14-годишният Филип Арсов
Шофьорът е задържан за срок до 24 часа
Мъжът навлязъл в насрещното движение, но останал изненадващо адекватен
Хората настояват за постоянни проверки и отчетност на институциите
Оказа се криминално проявен
Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж
Шофьорът е бил във видимо неадекватно състояние
Мъжът не можел да се държи на краката си, не е изтрезнявал от 2 години
Зрители изпратиха на Нова тв кадри на инцидента
Обърна се по таван
Мъжът е задържан за 24 часа
Бил е с 1.2 промила в кръвтапи
Какво показа дрегерът
Жители на селото се събраха на протест и настояха за справедливост и изграждане на легнали полицаи в населеното място
При бягството се е блъснал в преградна стена
Изпил литър ракия, предложил и пари
А той при опит да избяга от засадата се заби в паркирана кола
Задържан е за 24 часа в полицейския арест в Кюстендил