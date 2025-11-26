Шофьор събра очите на полицаите. Счупи дрегера

Пиян шофьор събра очите на полицаите. Не е за вярване, че мъжът стоял прав при рекордното количество алкохол, което дрегерът отчел.

Около 22.15 часа снощи автопатрул на РУ-Костинброд спрял за проверка лек автомобил „Субару“, управляван от 39-годишен столичанин.

Когато униформените изпробвали водача с дрегер, уредът отчел рекордните 4.52 промила алкохол.

Криминално проявеният и осъждан нарушител е задържан в полицейския арест и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК.

