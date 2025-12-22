Нови наказания за шофьорите. Отнемат точки

Да се отнемат повече контролни точки на шофьори, които карат след употреба на алкохол, предвиждат промени в Наредба № Iз-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, качена за обществено обсъждане.

От МВР предлагат на шофьори, управляващи МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително да се отнемат вече 10, а не както досега 8 контролни точки;

Броят на отнетите контролни точки вече ще се отбелязва в издадения фиш, пише още в наредбата.

В момента максималният размер на контролните точки за водачите в България е 39, като първоначално се получават 26, а след 24 месеца стаж се добавят 13, като точките се отнемат за нарушения по ЗДвП и има възможност за възстановяване чрез допълнително обучение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com