Промени в шофьорските изпити! Нови листовки

"Автомобилна администрация" актуализира изпитните въпроси за кандидат-шофьорите, обяви пред БНР изпълнителният директор на агенцията Слав Монов. Той посочи, че продължава и дигиталният контрол на полаганите изпити.

В момента от "Автомобилна администрация" извършват актуализация на изпитните въпроси спрямо новите неща, които са в наредбите и законите - това каза изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" Слав Монов.

Той допълва, че целта е да се повиши качеството на подготовката на младите водачи, за да имат и по-безопасно поведение на пътя.

Дигиталната система подобрява пътната безопасност, защото в реално време се отчита всеки час, казва още Слав Монов и дава за пример шофирането в тъмната част от деня:

"Да кажем, ако се нанесе юни месец в 18:00 часа една тема за нощно шофиране, това не е нощно шофиране, но ако се нанесе декември месец, вече е нощно шофиране. На един картон, който е на хартия, може да се нанесе по избор, а и това няма как да бъде засечено. Докато в дигитална среда, тъй като и онлайн системата, се вижда в точно в колко часа е нанесено, така че по този начин се подобрява качеството на обучението".

През 2025 година 61 хиляди млади водачи са придобили правоспособността за управление на моторно превозно средство за първи път.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com