Израел сипе листовки. Разширява окупацията
Местните власти в южен Ливан сигнализират за стрелба по цивилни
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Местните власти в южен Ливан сигнализират за стрелба по цивилни
"Автомобилна администрация" актуализира изпитните въпроси
Целта е премахване на възможността за прилагане на корупционни практики
Целта е повече хора да могат да решават изпитните тестове
Спешни мерки срещу телефонните измамници предприе полицейският участък в Симитли. Полицаи разнасят листовки във всички населени места. Действията на у...
Теоретичният изпит за шофьорска книжка вече е само държавен монопол - ще се провежда само от инспектори от Агенция "Автомобилна администрация", и то в...
В албанската столица Тирана се разпространяват листовки с призив да бъдат избити неверниците. Това предупреди бившият зам.-председател на мюсюлманскат...
Среднощен екшън в Дупница, кандидати за кметове преследват апаши Истински екшън се разигра тази нощ в Дупница. Кандидати за кметове и общински съветн...
Информационни листовки ще се сложат пред кабинките в изборния ден. Целта е да се улеснят хората, защото предстоящият вот ще е най-сложният, който сме...
"До този момент са открити 35 листовки, които са били предварително попълнени."каза директорът на ДАИ Цветелин Цветанов пред Нова ТВ. Той разказа още,...
Въвеждаме 100% електронно изпитване, каза Цветелин Цветанов Краят на хартиените листовки на теоретичните изпити за шофьори настъпва още след седмица....
Скандалният учебник за 3 клас по "Човек и общество" най-вероятно ще бъде коригиран с листовки. Това съобщи просветният министър Румяна Коларова. Тя до...
София. На 1 юни ще приключи работата по един проект, която продължи няколко години - електронната система за обучението и изпитите на кандидатите прид...
Благоевград. Специализирани листовки и стикери поставя Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград на всички точки в региона, където се...