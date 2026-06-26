Израел сипе листовки. Разширява окупацията

Израелските военни сили разпръснаха листовки над град Мансури в Южен Ливан, с които призовават местното население незабавно да напусне района. Според официалните ливански държавни медии и агенция Ройтерс, това е първата по рода си заповед за евакуация, издадена от Тел Авив след влизането в сила на официалното примирие между Израел и шиитската групировка „Хизбула“.

Разширяване на окупираната зона

Висш военен представител от Ливан потвърди, че Израел наскоро е преначертал линиите на присъствие и е включил Мансури в територията, окупирана от израелски войски в южната част на страната. Към момента градът не е постоянно населен, но местни земеделски стопани продължават ежедневно да влизат и излизат от него, за да обработват земите си.

Напрежение по северната граница

Ливанските власти изразиха сериозно безпокойство от действията на израелските части, които охраняват северната граница на новосформираната зона. Според официални източници от Бейрут, военните откриват огън по всеки, който се опита да се доближи до периметъра, като под обстрел попадат както цивилни граждани, така и редовни ливански войници. Случаят поставя под сериозен натиск крехкото споразумение за спиране на огъня в региона.



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