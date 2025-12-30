Изненада с паркирането в София. Шофьори в паника

Предновогодишна изненада получиха шофьорите в София. Те изпаднаха в паника за колите си, след като в късния следобед днес платеното паркиране внезапно спря. Есемесите за зелена и синя зона не могат да бъдат доставени, видя репортер на "Стандарт".

На дежурния телефон, посочен в сайта на ЦГМ, се включва оператор, който отговаря: "За въпроси се обадете на следващия работен ден!".

Очевидно в момента системата се пренастройва заради приемането на еврото от 1 януари. В следващите почивни дни - до 5 януари, зона в София няма да има, тъй като са неработин дни.

