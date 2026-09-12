Изненада с паркирането в София. Шофьори в паника
СМС-ите за зона внезапно спряха
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СМС-ите за зона внезапно спряха
Децата на възраст до 14 години могат да ползват безплатен достъп до градския транспорт в столицата и цялата страна през лятната ваканция. Информа...
Става дума за местата, където престояват вдигнатите с паяк автомобили
Системата за таксуване нарежда София сред най-модерните градове в Европа и света
Според протестиращите цената на билетчето е твърде висока
От ЦГМ са отказали коментар по ситуацията преди да се заплати скобата
Те могат да се ползват в случай, че имате карта за градски транспорт
Служителите на ЦГМ започват да глобяват за неправилно паркиране
ЦГМ удължи мярката за безплатно паркиране
Центърът за градска мобилност и Столичната библиотека стартират съвместна инициатива под наслов „Зареди карта – стани читател“
Повишаването на цената на билета за еднократно пътуване не е покачило гратиса
През есента изтичат правата за зоната на близо 6 000 души
Нощният транспорт ще е по редовното си разписание, уточняват от "Центъра за градска мобилност"
Етичен кодекс за добро поведение в градския транспорт подготвят в момента от Центъра за градска мобилност. Целта е гражданинът, който ползва обществен...
Проверяват се обществените поръчки за транспорта в столицата Днес вече беше връчена заповедта на Центъра за градска мобилност от Сметната палата за п...
Софийската градска прокуратура започва разследване на действията на Симеон Арнаудов като изпълнителен директор на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в...
Очакваме следващата седмица Народното събрание да вземе решение Сметната палата да влезе в Центъра за градска мобилност и всички транспортни дружеств...
Лек автомобил се вряза в камион на Центъра за градска мобилност на ъгъла на булевардите "Сливница" и "Константин Величков" в столицата. Шофьорът на...
София. Комбинирана карта „София" за градския транспорт и за посещения в общинските музеи и галерии е една от новите идеи на Центъра за градска мобилно...