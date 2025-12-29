Рязка промяна и с шофьорските книжки. Засяга всички

След промяната с цените на личните карти, изменения настъпват и с начина, по който се издават шофьорските книжки.

Новите правила, публикувани за обществено обсъждане, предвиждат сериозно дигитализиране на процеса и по-строг контрол върху правоспособността на водачите.

Книжка по електронен път – вече официална опция

Заявлението за издаване на свидетелство за управление вече ще може да се подава онлайн чрез системата за електронни услуги на МВР, като задължително се използва квалифициран електронен подпис.

След подаването на документите кандидатът ще получава на посочения имейл потвърждение или отказ. Ако заявлението бъде одобрено, в съобщението ще бъде указано, че издаването на книжката започва след заплащане на държавната такса по електронен път.

Така отпада необходимостта от посещение на гише за първоначално подаване на документи — стъпка, която цели да намали опашките и да ускори обслужването.

Нови правила при възстановяване на правоспособност

При шофьори, изгубили правоспособност заради отнети контролни точки, книжката ще се издава наново само след служебно изпратен протокол от регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Протоколът ще удостоверява успешно положен изпит, което премахва нуждата водачът сам да носи документи между институциите.

Същият ред ще важи и при придобиване на нова категория или вписване на ограничителен код — например при специфични медицински или технически изисквания.

Старите книжки – задължително за унищожаване

При получаване на новото свидетелство старото ще се връща за унищожаване. Мярката цели да ограничи злоупотреби и използване на невалидни документи.

Подмяна при медицински противопоказания

В наредбата се въвежда и нов механизъм за подмяна на книжката, когато медицинска комисия (ТОЛЕК или ТЦЛЕК) установи, че водачът вече не отговаря на изискванията за някоя от вписаните категории.

В тези случаи ще се издава ново свидетелство с премахване на съответната категория, а шофьорът ще подписва декларация, че няма да управлява МПС от този вид.

Промяната е наложена заради реални случаи, при които по време на валидността на книжката се установява, че водачът не може да управлява определен тип превозно средство, но документът му остава непроменен.

Нов ред за чужденците с български книжки

Чужди граждани, които имат българско свидетелство, но нямат постоянен адрес у нас, вече ще бъдат вписвани в отчетите на „Пътна полиция“ според настоящия им адрес. Така ще се следят по-ефективно наложените им наказания и административни мерки.

