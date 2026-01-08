Тайни коли на МВР дебнат шофьорите. Ето как ще ни спират

МВР регламентира как ще спира на пътя с тайните си коли. Това се вижда в промени в Инструкцията за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, пуснати за обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации. Въпросната инструкция се издава и променя от вътрешния министър.

Тайните автомобили, които МВР нарича необозначени, бяха допуснати да бъдат на пътя с промени в закона за движение по пътищата, пише "Сега".

"Когато нарядът се движи с необозначени служебни моторни превозни средства, сигналите за спиране, които се подават, са едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя светлина, специален звуков сигнал или постоянно светещ или мигащ надпис „ПОЛИЦИЯ!“ и текст с указания към водача на български и английски език, или през високоговорителната уредба на моторното превозно средство“, пише в инструкцията.

На няколко пъти МВР даде да се разбере, че дори още преди промените на закона, има необозначени коли, които да следят на пътя. Беше обявено, че ведомството купува и пуска мощни немаркирани автомобили, оборудвани с камери, които да записват агресивното поведение на водачи на луксозни коли по магистралите и пътищата. Това дори бе записано като част от мерки, приети на заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата. Тя е междуведомствен орган, в който по правило участват представители на много министерства на ниво зам.-министри, няколко обществени организации, сред които Българският червен кръст и Съюзът на автомобилистите. Нейн председател е вътрешният министър. Мярката с мощните коли, които да дебнат пътните хулигани, бе обявена като задължение на вътрешното министерство. Тя е записана като "въвеждане на негласен контрол за документиране на агресивното поведение".

С последните промени в закона обаче на практика се дава възможност с тайните коли да се спират автомобили и да се наказват водачи директно на пътя.

В промените в инструкцията сега изрично е записано, че те се правят и за "повишаване на ефективността при осъществяване на контрола на пътното движение, чрез включването на контрол с немаркирани служебни моторни превозни средства".

С измененията се регламентира и дейността по осъществяването на контрол на пътното движение от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДГЖСОБТ).

Записано е и че сред очакваните резултати от прилагането на измененията в Инструкция № 8121з-749 от 2014 г. е "повишаване на успешното своевременно установяване на водачи с агресивно или рисково поведение и предотвратяване на настъпване на пътнотранспортни произшествия". В мотивите е отбелязано още, че се цели "постигане на прозрачност на управлението и изпълнението на процесите по контрол на пътното движение и повишаване на отчетността на дейността и укрепване на доверието на гражданите, спазване на разписаните специфични правила в инструкцията с цел превенция на нерегламентирани практики и действия от страна на полицейски органи".

