Ето причината за трагедията с момчето в Бургас ОБНОВЕНА

Чакат се окончателните резултати

23 фев 26 | 14:24
Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишното момче от София, което издъхна в неделя по време на международно състезание по плуване в Бургас.

Пред NOVA лекари уточниха, че две са вероятните причини за леталния изход – или вроден процес, или претоварване. Разследването ще покаже за коя от двете става въпрос в случая.

В 08:57 часа в неделя на тел. 112 е подаден сигнал за инцидента. Момчето било в басейна по време на загрявка, когато му прилошало. На младежа е помогнато да излезе от басейна, след което той изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия, починал.

От спортния клуб обявиха, че организират бдение в понеделник вечер.

