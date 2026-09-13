Шефът на генщаба отхвърли най-тревожната версия за дрона
Не е "Шахед" и няма данни за преднамерена атака срещу България, заяви началникът на отбраната
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Не е "Шахед" и няма данни за преднамерена атака срещу България, заяви началникът на отбраната
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