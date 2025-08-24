Психолог с разкритие! Посочи съдбата на тримата изчезнали от Наглите

Тримата от групата на "Наглите" най-вероятно са станали жертви на собствените си жертви.

Това мнение изрази в ефира на Нова телевизия криминалният психолог Тодор Тодоров, във връзка с мистериозното изчезване на Данчо Релето, Прокопи Културиста и Йожи от групата за отвличания.

По думите му сред пострадалите от тяхната дейност има достатъчно хора, които са в състояние да организират отмъщение.

"Нещата не са добре за тях.

Моята версия е, без да съм запознат с разследването - те са станали жертви на това, с което са се занимавали. Тези престъпления, които извършиха бяха изключително тежки и обременяващи. Допускам, че има елемент на вендета по отношение на тях. Сред профилите на жертвите им има много хора с възможности да си отмъстят. Ако са решили да го правят - имат достатъчно финансови ресурси", посочи експертът.

"Покрай работата научих едно нещо –

крадците на коли ги е страх най-много от крадци на коли.

При Наглите най-вероятно е същото. Вече много дълго са извън затвора. Имало е достатъчно време за организиране на вендета. Въпросният човек, който ги е събрал - вероятно са му имали доверие. Би могло да имат канали за комуникация, за които не се знае. Няма доказателства, че връзката с тях е тотално прекъсната", коментира той и липсата на информация в техните телефони.

"Когато се случи нещо подобно - версиите никнат като гъби.

Вероятно са се занимавали с някаква криминална дейност.

Но едва ли в много тежко престъпление. Няма как хора с техния бекграунд да не се занимават с престъпна дейност, но лично аз смятам, че това, което им се е случило, е свързано с тяхното минало. Ако дори и за миг са имали страх - нямаше да се занимават с престъпна дейност. Рано или късно ще стане ясно какво е станало", сигурен е Тодоров.

