Издирват 16-годишен, изчезнал преди дни

Варненската полиция издирва 16-годишния Георги Диянов Чомаков.

Непълнолетното момче слязло от автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна на 18 август около 14:30 часа. От този момент младежът е в неизвестност.

Видимата възраст на Георги е 16-17 години, висок е около 170 см, с нормално телосложение, косата му е кестенява, а очите – кафяви.

Преди да изчезне младежът е бил със сини къси дънки, черна тениска с бял джоб и черни маратонки. Носил е чанта за през рамото - черна на цвят с жълт надпис „САТ“.

В себе си няма документи за самоличност, телефон и парични средства.

Ако сте забелязали Георги, може да подадете сигнал на тел. 112 или на номерата на всички полицейски управления в област Варна.

