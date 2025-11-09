Спасители с разкритие за състоянието на откритата Стефани

Момичето, което беше издирвано в продължение на два дни на Витоша, е намерено живо и в добро физическо състояние. То е прегледано от медицински екип и отведено в 4-то Районно управление, съобщи пред Нова телевизия директорът на Планинската спасителна служба към БЧК Емил Нешев. Според спасителите 20-годишната жена е оцеляла благодарение на познанията си за планината и добрата си физическа подготовка.

Само и жива

„Реално тя си слезе сама от планината“, разказа Емил Нешев. По думите му екипите на Планинската спасителна служба са били на терен още от първия ден след подаването на сигнала. „Опитвахме се да се досетим откъде би минала, а се оказа, че момичето е в добра кондиция, познава планината, има умения да се движи в нея – и така ние се оказахме догонващи“, каза той.

Директорът на ПСС добави, че момичето е имало шанс да оцелее дори още един ден навън без храна, въпреки ниските температури. Според него спасителите са действали правилно, защото условията в планината са били тежки, особено през нощта, когато мъглата и влагата са допълнително усложнявали работата им.

Дронове и надежда

Спасителната операция продължи два дни и обхвана районите между хижа „Алеко“ и хижа „Физкултурник“, където екипите използваха и дронове. „Имахме информация от близките, че има вероятност да се движи и без пътека, което още повече затрудни нещата“, обясни Нешев. Въпреки това надеждата не е угасвала, а спасителите и доброволците са претърсвали всеки метър, докато издирването приключва с щастлив край.

Според Нешев усилията не са били напразни – макар момичето да е било опитно, престоят й навън е криел сериозни рискове. „Опитахме се да предотвратим лоши последици, въпреки че тя беше достатъчно умна и опитна, за да оцелее две нощи подред“, каза директорът на ПСС.

Финал в подножието на планината

Момичето е открито около 19:30 часа вечерта между селата Бистрица и Железница, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. В акцията са участвали служители на СДВР, спасители от Планинската служба към БЧК и доброволци. Жената е била обявена за издирване на 6 ноември около 13:00 часа, след като е напуснала дома си без документи и телефон.

Емил Нешев посочи, че не е ясно защо младата жена е предприела изкачването сама. „Нямаме информация защо е предприела тези действия“, каза той. Но независимо от причините, спасителите виждат в нейното оцеляване доказателство, че познанието за планината и подготовката могат да се окажат решаващи.

