Снегът идва, два града в опасност! Червен код

Вече е ясно – тази нощ снегът идва. Два града обаче са в опасност. Meteo Bulgaria издаде червен код за Смолян и Кърджали.

Валежи и снежна покривка в Родопите

Очакват се най-големи валежи в Рило-Родопската област, особено в Смолянско и Кърджалийско – между 60 и 80 л/кв.м. По високите части ще се образува снежна покривка до половин метър.

Жълт и оранжев код в други области

В областите с оранжев код се очакват 40–50 л/кв.м. и 10–30 см сняг. В районите с жълт код – около 15–30 л/кв.м. и десетина сантиметра сняг в Софийско, Пернишко, Кюстендилско, както и във Великотърновско, Търговищко и Шуменско.

Поледици в Североизточна България

Крайният североизток ще остане почти без валежи, но там има риск от поледици и обледявания, тъй като на 25 декември температурите ще паднат под нулата.

Опасни пътища и виелици по проходите

Ако ви предстои пътуване, съобразете се с прогнозите. По проходите ще има условия за виелици и навявания. От тежкия и мокър сняг са възможни проблеми по електропреносната мрежа, както и падане на клони и дървета. В северните и източните райони вятърът ще засили виелиците.

