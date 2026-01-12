Трагедия над Банско. Загина скиор

55-годишен скиор е загинал в Пирин, след като е карал извън маркираните трасета, съобщиха от Планинската спасителна служба.

Сигналът за трагичния инцидент е получен в следобедните часове вчера.

Мъжът, който е от врачанско село, е карал ски извън обозначените писти в района на Бъндеришкия улей, когато внезапно е изчезнал, предаде "Струма".

Той е открит от планински спасители, заклещен между скала и дърво. Мъжът е бил с тежка травма в областта на главата и без признаци на живот. Скиорът е бил без предпазна каска, уточниха от ПСС.

На 2 януари млад мъж пострада тежко на ски писта в Банско и бе транспортиран до болница с медицински хеликоптер. Инцидентът стана на ски писта Платото, като скиорът ударил силно главата си при падане. След това колабирал долу на Шилигарника.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com