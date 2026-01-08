Снежен апокалипсис! Затварят пътища

Снежният апокалипсис в страната вече затвори пътища и проходи. ОПУ съобщава, че временно се ограничава движението на тежкотоварни автомобили /над 12 тона/ по пътя Варна – Добрич. Причината е влошената пътна обстановка в района на Баир Баши, община Аксаково, където има аварирали превозни средства, в това число и такива, които все още се движат с летни гуми.

Повече от 30 са вече специализираните автомобили, които почистват и обработват пътищата на територията на област Варна, съобщи директорът на ОПУ Георги Стратиев.

Въвежда се и забрана за движение на моторни превозни средства по пътя от Троянския проход до хижа „Дерменка“, съобщават от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“. Забраната за движение, престой и паркиране на всички видове моторни превозни средства по пътя, включително АТВ и УТВ от всички класове, се въвежда със заповед на директора на парковата дирекция и ще важи до 15 май.

Ограничението се налага, защото пътят от местността Беклемето към хижата минава по билото на Стара планина и през зимата по отделни участъци от него се констатират снегонавявания и заледяване, което е рисково за движещите се по него и създава предпоставки за инциденти, застрашаващи живота и безопасността на посетителите. Предвид липсата на обходни пътища в района съществува обективна невъзможност за обходен маршрут, посочват от дирекцията, предаде БТА.

Въведените ограничения не се отнасят за автомобили на Министерството на околната среда и водите, парковата дирекция, Министерството на вътрешните работи. Министерството на отбраната, Планинската спасителна служба и други автомобили със специален режим на движение при изпълнение на служебни задължения. От забраната са изключени и стопанисващите заслон „Орлово гнездо“ и хижа „Дерменка“.

