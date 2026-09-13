Внимание, шофьори: Колоездачната обиколка затваря пътища в 6 области
От 29 август до 2 септември движението по десетки участъци ще бъде временно ограничавано
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От 29 август до 2 септември движението по десетки участъци ще бъде временно ограничавано
Спират тежките камиони между Варна и Добрич
Снегорин закъса, почистването продължава
Затварят пътища
600 машини обработват пътищата в местата със снеговалежи
Председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура" инж. Лазар Лазаров заяви в ефира на бТВ, че за празниците затворени пътища няма да има. "Всички...
Проходите Превала и Печинско са затворени заради обилния сняг в Смолянска област. Пътищата от първокласната и второкласната мрежа в областта са проход...
Пловдив. "Нямаме изцяло затворени пътища или такива, които да не са били обработени. Преди снеговалежа превантивно бяха спрени тировете по магистралит...
Благоевград. Обилният дъжд предизвика лавина от свличания на земни маси, скални отломки и камъни по пътищата в Пиринския край. В нощта на събота срещу...
Поради силен вятър, снегонавявания и нулева видимост се затварят за движение пътищата Силистра-Шумен, Силистра-Русе, Силистра-Добрич и Дулово-Исперих....
Няколко населени места в страната бедстват. В Южна България има затворени пътища, множество наводнени улици и дворове след пороите. Студът от своя стр...
За два часа огънят обхвана 10 хиляди декара
Разград. Полицията в Разград затвори четири шосета в региона, потънали във вода след проливните дъждове през изминалото денонощие. От пресцентъра н...
Разград/Русе. 4 пътни участъка са затворени заради силния вятър и снегонавяванията, съобщиха от областното пътно управление в Разград. Не се допуска д...