Снежен капан! Стотици без ток в Осоговската планина

Без ток останаха почивни бази и хижи след 40 сантиметра сняг в Осоговската планина.

От електропреносното дружество уверяват, че електрозахранването ще се възстанови до три-четири дни, каза наемателят на един от хотелите в Осогово.

Собствениците и наематели на хотелите по Осоговската планина, казаха за БНР, че обектите са пълни с посетители. Гости има още преди Бъдни вечер.

От вчера обаче спрял токът - има паднали три електрически стълба и дървета, чието отстраняване ще отнеме дни. Засега решението е използване на агрегат, за който непрекъснато се качва гориво - нафта или бензин, разказа хотелиер, чийто комплекс е зает на 100% за празниците.

Като трайно решени съдържателите предлагат електропроводите в планината да се вкопаят.

