Снежен капан! Стотици без ток в Осоговската планина
Без ток останаха почивни бази и хижи
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Без ток останаха почивни бази и хижи
Уникален манастир разказва легенди за герои
Известен е като "Градът на Майстора", "Овощната градина на България", "Място, докоснато от боговете"
Бил се е загубил с моторна шейна
Две групи ученици от Основно училище „Христо Ботев" в Кюстендил ще се включат в изследването на алпийския тритон и дъждовника в Осоговската планина. У...
Кюстендил. Спасителните екипи са открили изгубилите се двама души в Осоговска планина, обяви ръководителят на отряда на Планинската спасителна служба...