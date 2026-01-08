В лютата зима! Как да загреем правилно двигателя на колата?

Зимата отново поставя на изпитание автомобилите, а въпросът „трябва ли да загрявам двигателя?“ неизменно се връща всяка година. Много шофьори продължават да палят колата и да чакат по 5–10 минути на място, но експертите са категорични: това е остаряла практика, която може да навреди на двигателя.
Според анализ, цитиран от Actualno.com, ниските температури влияят пряко върху работата на мотора и маслото, но правилното загряване не означава дълго стоене на място.
Какво се случва с двигателя в студа?
Когато автомобилът стои дълго време на минусови температури:
моторното масло се сгъстява;
смазването в първите секунди е по-слабо;
металните части се разширяват по-бавно;
натоварването при рязко потегляне може да доведе до ускорено износване.
Затова първите минути след стартиране са критични.
Колко време е нужно за загряване?
Експертите са категорични:
1–2 минути работа на място са напълно достатъчни.
Това време позволява на маслото да достигне до всички части на двигателя. След това най-правилното действие е:
Потегляне плавно, без високи обороти, докато колата достигне работна температура.
Така моторът загрява по-бързо, по-ефективно и без излишен разход на гориво.
Защо не трябва да стоим дълго на място?
Продължителното загряване на празен ход:
увеличава разхода на гориво;
води до натрупване на конденз и незагоряло гориво в двигателя;
замърсява катализатора;
удължава времето, в което салонът остава студен;
при дизелите – ускорява образуването на сажди.
С други думи – вредно е за двигателя и портфейла.
Как да разберем, че колата е готова за движение?
Ако автомобилът няма индикатор за температурата на охлаждащата течност (както е при много нови модели), ориентир е:
стабилни обороти на празен ход,
липса на вибрации,
нормална реакция на педала на газта.
Това обикновено се случва в рамките на първата минута.
Какво да правим при много ниски температури?
При –10°C и по-ниско:
изчакайте до 2 минути;
включете отоплението едва след като стрелката започне да се покачва;
избягвайте резки ускорения поне първите 5–7 минути.
Правилото е просто:
Кратко загряване + плавно потегляне = дълъг живот на двигателя.
Старите навици от времето на карбураторните автомобили вече не важат. Съвременните двигатели са проектирани да загряват в движение, а не на място.
Така спестяваме гориво, пазим мотора и стигаме по-бързо до топъл салон – без излишни рискове и разходи.
