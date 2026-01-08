В лютата зима! Как да загреем правилно двигателя на колата?

Зимата отново поставя на изпитание автомобилите, а въпросът „трябва ли да загрявам двигателя?“ неизменно се връща всяка година. Много шофьори продължават да палят колата и да чакат по 5–10 минути на място, но експертите са категорични: това е остаряла практика, която може да навреди на двигателя.

Според анализ, цитиран от Actualno.com, ниските температури влияят пряко върху работата на мотора и маслото, но правилното загряване не означава дълго стоене на място.

Какво се случва с двигателя в студа?

Когато автомобилът стои дълго време на минусови температури:

моторното масло се сгъстява;

смазването в първите секунди е по-слабо;

металните части се разширяват по-бавно;

натоварването при рязко потегляне може да доведе до ускорено износване.

Затова първите минути след стартиране са критични.

Колко време е нужно за загряване?

Експертите са категорични:

1–2 минути работа на място са напълно достатъчни.

Това време позволява на маслото да достигне до всички части на двигателя. След това най-правилното действие е:

Потегляне плавно, без високи обороти, докато колата достигне работна температура.

Така моторът загрява по-бързо, по-ефективно и без излишен разход на гориво.

Защо не трябва да стоим дълго на място?

Продължителното загряване на празен ход:

увеличава разхода на гориво;

води до натрупване на конденз и незагоряло гориво в двигателя;

замърсява катализатора;

удължава времето, в което салонът остава студен;

при дизелите – ускорява образуването на сажди.

С други думи – вредно е за двигателя и портфейла.

Как да разберем, че колата е готова за движение?

Ако автомобилът няма индикатор за температурата на охлаждащата течност (както е при много нови модели), ориентир е:

стабилни обороти на празен ход ,

липса на вибрации ,

нормална реакция на педала на газта.

Това обикновено се случва в рамките на първата минута.

Какво да правим при много ниски температури?

При –10°C и по-ниско:

изчакайте до 2 минути ;

включете отоплението едва след като стрелката започне да се покачва;

избягвайте резки ускорения поне първите 5–7 минути.

Правилото е просто:

Кратко загряване + плавно потегляне = дълъг живот на двигателя.

Старите навици от времето на карбураторните автомобили вече не важат. Съвременните двигатели са проектирани да загряват в движение, а не на място.

Така спестяваме гориво, пазим мотора и стигаме по-бързо до топъл салон – без излишни рискове и разходи.

