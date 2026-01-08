Идват ледени дни. Минус 9 градуса

Зимата напомни за себе си с пълна сила – студен фронт донесе обилни снеговалежи, заледени пътища и рязко понижение на температурите в цяла България. Според синоптика Петър Янков обаче студът няма да се задържи дълго, тъй като между 13 и 20 януари се очаква затопляне, преди нов циклон отново да промени времето.

Студен атмосферен фронт преминава през страната ни. Стигна се до обилно снеговалежи и заледени пътища тази сутрин.

"Януари се завръща, няма нещо необичайно. Отвикнахме от студеното време със снеговалежи.

Днес те ще продължават в западните и северните райони, в южните и източните ще вали дъжд. Снежната покривка в населените места е между 3 и 5 см. Тя е върху лед и има условия за хлъзгави пътища навсякъде", заяви синоптикът Петър Янков.

Температурите днес ще бъдат около 2 градуса в София, до 4-5 градуса в източните части от страната.

Снеговалежите ще спрат късно следобед днес, но времето ще остане ветровито. Вятърът през нощта ще отслабне и утре температурите ще се понижат чувствително. Ще паднат до минус 9 градуса, стана ясно от прогнозата на синоптика пред Bulgaria ON AIR.

Янков уточни, че минусовите температурите няма да се задържат дълго. През деня ще се увеличи облачността с по-топъл въздух, а мъглите ще бъдат често явление, видимостта ще бъде намалена.

"В събота ще премине поредният циклон, отново със захлаждане и с валежи от сняг. Вятърът в събота ще отслабне.

В неделя и в понеделник ще превалява слабо в северната половина от страната. Температурите чувствително ще се понижават, ще се движат между минус 2 до 4-5 градуса в крайните южни райони", каза още синоптикът.

В Крумовград, който беше наводнен, следобед валежите ще спират. Те ще продължат до 14-15 часа. В събота отново се очакват валежи там", прогнозира Янков.

Снеговалежите в населените места в следващите дни ще бъдат от порядъка на 4-7 см.

"Традиционно не се застраховаме против природни бедствия. Разчитаме на държавата. Няма застраховане за проливни валежи", подчерта Янков.

Той предупреди, че силният вятър в планините увеличава опасността от лавини след срутване на снежните козирки.

Синоптикът съобщи, че около 13 януари времето отново се затопля и ще остане стабилно до следващия циклон в последното десетдневие на януари. Между 13 и 20 януари се очаква слабо затопляне.

