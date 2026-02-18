12 градуса в разгара на зимата! Задава се голяма опасност утре от...

Термометрите ще скочат до 12 градуса точно преди нова вълна на застудяване – рязък метеорологичен завой, който ще постави на изпитание инфраструктурата в страната утре, 19 февруари. Според информация на БНТ очакваното драстично затопляне, комбинирано със силен южен вятър, ще ускори топенето на натрупания сняг.

Само дни след като северозападен вятър с пориви до 100 км/ч и обилни валежи натрупаха сериозна снежна покривка – 28 см в Силистра, 20 см в Разград и 18 см в Русе и Добрич – идва рязък обрат. Слънчевото време през деня ще активира бързо топене на ледените маси. Това означава натиск върху отводнителните системи в градовете и реален риск от локални наводнения. В комбинация със силните пориви на южния вятър се очакват и опасни свличания на тежък, мокър сняг от покриви и конструкции.

Денят ще започне с измамно спокойствие. В котловините ще има намалена видимост, а сутрешните температури ще останат отрицателни – между минус 6 и минус 1 градус. След това обаче термометрите ще тръгнат стремглаво нагоре – до 8 градуса в София и до 12 градуса в по-топлите райони. В планините на 1200 метра също се очакват положителни стойности – до 5 градуса. Подобна температурна амплитуда крие класически риск за пътната настилка, която е особено уязвима при бързи цикли на замръзване и размразяване.

Пролетното усещане ще бъде кратко. Още в петък облачността отново ще обхване страната и ще донесе нови валежи от дъжд, които в северните и планинските райони ще преминат в сняг. В събота температурите ще се сринат обратно около нулата. Точно тогава идва и най-голямата опасност – водата от снеготопенето ще замръзне, създавайки условия за масови поледици.

Този метеорологичен капан има и своята икономическа цена – повишена аварийност, затруднен трафик, допълнително натоварване на общинските служби.

