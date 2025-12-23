Георги Марков със скандална атака към медиите! Посочи слугите

"При Бойко нямаше цензура. Цензурата в България бе въведена 2021 от Сорос след победата на Байдън" - това заяви конституционалистът Георги Марков, цитиран от ПИК.

Ето какво още допълни той:

По време на управлението на Бойко и Патриотите 2017-2021 съвпадащо с първия мандат на Тръмп в БТВ и Нова НЯМАШЕ ЦЕНЗУРА.

Можеше да се критикува политиката на ЕС и западните лидери. Лично аз съм канен и в двете медии десетки пъти и съм правил остри бележки за мигрантската политика на Меркел и Юнкер, защитавах граничната политика на Орбан, разсипах от критика Истанбулската конвенция, която бе спряна с мой решаващ глас в парламента. Благодарен съм за поканите от Виктор Николаев, Мира Иванова, Жени Марчева и Хекимян.

Идването на власт на Байдън с помощта на Посолството и Америка за България направи България колония на Сорос, а БТВ и Нова - филиал на Си Ен Ен.

Българите бяха лишени от конституционното си право на информация като например от ужасяващите кадри на насилствена мобилизация в Украйна, която вече дава и жертви.

Чухте ли вчера по тези телевизии изказването на шефа на ЦРУ? Чаровната Тулси Габард каза в прав текст: ЕС и НАТО да спрат да говорят за опасност от Руски нападение над Европа. Това са манипулации на "Дълбоката държава", която иска да попречи на президента Тръмп да постигне мир в Украйна.

Чухте ли, че Тръмп вече свали и фиксацията на 2,7 % и това бе признато дори от Си Ен Ен или че мигрантския натиск е сведен до нула.

Разбрахте ли за изследването на INSA, че 89% от германците не вярват на правителството на Мерц, че ще се справи с проблемите на рецесията и миграцията и че Алтернатива за Германия е вече месеци наред първа политическа сила според проучване на RTL!?

Показват ли тези медии, какви опашки се стичат от млади хора се стичат из цяла Франция за автограф от Жордан Бардела на издадената от него книга. Дори Le Fugaro признава, че той би победил на втори тур за президент всеки потенциален противник

Няма как да сте чули за нечувания за лидер на ХДС провал на Фридрих Мерц. Неговият кандидат загуби битката за шеф на Фондация "Конрад Аденауер" от близката на Меркел госпожа Анегрет Крамп-Каренбауер. Тя спечели с 28 на 21 гласа.

Няма и дума по либералките на Сорос у нас, че Стармър отлага частични избори в Англия по уж технически причини, че Фараж му води с двуцифров резултат и т.н.

Има ужасяващи тъпизми като въпроса "Чий е Крим" и "Агресор ли е Путин" към кандидат за кмет на София по време предизборната кампания. Ваня Григорова, която е най-умната жена в политиката, деликатно помоли водещата "Да не отговаря за Путин".

Всъщност, че Крим е руски каза президентът на САЩ Доналд Тръмп и обвини Обама, че го е изтървал на руснаците без пушка да гръмне след Майдана на Сорос и Байдън 2014. Наскоро пък Зеленски пред цял свят призна, че Крим остава завинаги руски. Няма кой да го освободи. Тръмп пък стократно каза по време на кампанията и след встъпването си като президент, че Байдън е предизвикал агресията на Путин с лудостта Украйна да стане член на НАТО. Нещо, което Западът е обещал да не прави далеч преди Путин - още 1990 г.

Байдън ни посочи писмено и публично Кирчо за премиер, а Нова и БТВ станаха Сорос ТВ. Те обслужват партизаните на Сорос от ППДБ.

Според двете медии лоши да Тръмп и Орбан, а добри Урсулата и Зеленски.

Прочее, преди седмица американският посланик в Брюксел на висок глас каза, че 78% от медиите в Европа работят безпрецедентно срещу президента Тръмп, изкривявайки недружелюбно информацията за дейността му. В тези 78% са и нашенските Сорос ТВ - Нова и БТВ .

Няма случайност, че на Мюнхенската конференция вицето Ванс осъди цензурата в Европа. Направи го и Илон Мъск.

Неолибералните журналисти и коментатори не разбират, че промяната в 2025 е по-голяма от 1989.

От тях единствен Ванката Кръстев, който и е най-добрият автор на Сорос, прозря с тъга истината:

- Тръмп 2025 е ролята на Горбачов 1989 и е символ на Промяната.

- Виктор Орбан има огромно влияние в Централна и Източна Европа и е човекът на Тръмп в Стария континент.

- Промяната 2025 се движи от Централна Европа на Запад и зарази Германия, Франция, Испания и пр.

БТВ и Нова чакат Тръмп да падне, а той още не е направил една година мандат. Чакат Путин да загуби войната, а той вече я спечели. Чакат Орбан да загуби изборите през април, а той ще спечели убедително. (Вижте видеото от митинга му в Сегед, който от много години има ляв кмет).

В крайна сметка се оказа, че цензурата 2025 надхвърли 1989.

Тогава на 15 декември хиляди софиянци обградихме БНТ и бе излъчен митингът от предния ден 14 декември, в който падна чл.1 от Живковата конституция. Цяла България видя, че започва промяна и десетки хиляди са били около Народното събрание, а не група хулигани и екстремисти, както бяха казали по новините без кадри.

Днес въпросните телевизии говорят за ЕС, както комунистическите за КПСС. Сменихме съветските другари с брюкселските господари.

Какъв е изходът? Дошло е време Тръмп да удари със санкции и Магнитски собствениците на БТВ и Нова. Магнитски е точно за защита правата на гражданите, между които е правото им на информация и истината.

