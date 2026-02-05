Скандални текстове за вота в чужбина влизат в пленарната зала

Депутатите ще гласуват на второ четене в пленарната зала промените в Изборния кодекс, внесени в края на миналия месец от „Възраждане“. Текстовете предизвикаха остри реакции още на етап комисия.

Предлаганите промени предвиждат броят на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз да бъде ограничен до 20, като това не се отнася за дипломатическите представителства и консулските служби.

Във вторник правната комисия прие текстовете след напрегнати дебати, съпътствани от взаимни обвинения в зависимости и политически мотиви. Против предложенията се обявиха от „Продължаваме промяната-Демократична България“, ДПС-Ново начало, АПС, МЕЧ и „Величие“.

Комисията не прие предложението на ПП-ДБ броят на секциите извън ЕС да бъде увеличен до 100 вместо предлаганите 20. Отхвърлено беше и искането на МЕЧ от ограниченията да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.

Очаква се дебатите в пленарната зала да бъдат също толкова остри, като темата за вота на българите в чужбина отново се очертава като една от най-конфликтните в парламента.

