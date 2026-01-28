Парламентът събра кворум и тръгна към закриването на КПК

Депутатите демонстрираха мобилизация и осигуриха кворум още при първата регистрация, с което парламентът успя да започне работа без забавяне. В пленарната зала се регистрираха 183 народни представители – рязък контраст със ситуацията от миналата седмица, когато в четвъртък и петък заседанията пропаднаха именно заради липса на кворум.

Дневният ред за днес предвижда разглеждане на второ четене на промените в Закона за Сметната палата, които са пряко свързани със закриването на Комисията за противодействие на корупцията. Темата се очертава като една от ключовите за седмицата, с потенциал да предизвика сериозен политически сблъсък в залата.

От парламентарната група на Продължаваме промяната-Демократична България Надежда Йорданова настоя в програмата да бъде включен и проект на декларация с призив за избор на нов главен прокурор. Предложението обаче беше отхвърлено от председателя на Народното събрание Рая Назарян с аргумента, че то не отговаря на изискванията на правилника и не е придружено с доклад от съответната комисия.

Без подкрепа остана и искането на Божидар Божанов от ПП-ДБ за включване в дневния ред на промени в Закона за електронната идентификация, което допълнително очерта разделителните линии между управляващо мнозинство и опозиция.

По предложение на Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС депутатите гласуваха удължаване на днешното пленарно заседание до приемането на първо четене на Законопроекта за общите изисквания за предоставяне на атракционни услуги, определяни като източник на повишена опасност. Решението подсказва намерение парламентът да навакса пропуснатото време и да ускори работата си след серията от провалени заседания.

