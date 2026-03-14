Извънредно заседание за бюджета

Извънредно заседание на парламентарната бюджетна комисия е планирано за вторник, съобщи председателят ѝ Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) в Хасково. По думите му целта е да бъде разгледан законопроектът, свързан с удължаването на действието на Закона за държавния бюджет, така че той да може да бъде обсъден в пленарна зала в сряда или четвъртък следващата седмица, когато е и последното заседание на настоящия парламент.

Делян Добрев посочи, че според него, почти всичко, което е било свързано с Плана за възстановяване и устойчивост, е прието в рамките на настоящия състав на парламента, но остава и много несвършена работа.

По отношение на цените на горивата Добрев, който е бивш министър на икономиката и енергетиката, коментира, че ситуацията на международните пазари не е добра и е възможно поскъпване на петрола заради конфликта в Близкия изток. Ако продължи и доставките бъдат затруднени, цените може да се повишат значително, посочи той.

Според него при рязко поскъпване на горивата може да се обсъждат механизми за компенсации, но те трябва да бъдат насочени към хората с по-ниски доходи. „Хора, които могат да си го позволят, не е необходимо да бъдат компенсирани“, каза Добрев и уточни, че конкретният механизъм трябва да бъде преценен от правителството много внимателно.

