Радев избра Берлин за първата си визита зад граница

Първата работна визита на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев като премиер ще бъде в Берлин. Това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел покрай заседанието на външните министри от Европейския съюз.

По думите й вече има официална покана и потвърждение от германския канцлер Фридрих Мерц, а визитата се подготвя като първо задгранично посещение на новия министър-председател.

Петрова обясни, че изборът на Германия не трябва да се тълкува като знак за подреждане на партньорите по важност, а като резултат от отправените покани и възможностите за организация на срещите. Тя уточни, че още в първата седмица след встъпването си в длъжност Радев е получил покани и от италианския премиер Джорджа Мелони, френския президент Еманюел Макрон и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

„Имаме потвърждение и покана от канцлера Фридрих Мерц, първото посещение зад граница се планира да бъде в Берлин“, заяви външният министър. По думите й е важно България да покаже активна политика с ключови партньори като Германия и да демонстрира по-видимо присъствие в рамките на Европейския съюз.

Петрова подчерта, че София няма намерение да бъде пасивен участник в европейските процеси. „Смятаме, че силна Европа е добре за България, но България трябва да намери своята активна роля в Европейския съюз, а не да бъде държава, която просто следва“, каза тя. Министърът допълни, че страната ни вижда своята роля в теми като сигурност, свързаност и енергетика, където има възможност да бъде „силен и активен партньор“.

Според Петрова България няма да бъде „деструктивен партньор“, който работи срещу европейското единство, но ще поставя ясно националния си интерес. Тя отбеляза, че почти две десетилетия след присъединяването към ЕС страната трябва да започне да играе по-активна политическа роля, а не само да следва вече взети решения.

Външният министър коментира и позицията на България по санкциите срещу Русия. По думите ѝ София досега е подкрепяла всички санкционни пакети, но занапред всеки нов пакет ще бъде разглеждан поотделно. „Нашият подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки предложен пакет да бъде разглеждан поотделно, за да се намери необходимият баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават“, посочи Петрова.

Тя обясни, че според българската позиция санкциите имат смисъл тогава, когато могат реално да нанесат икономическа щета на Русия и да ограничат възможността за продължаване на войната. В същото време София държи мерките да бъдат координирани с международните партньори, особено със САЩ, тъй като „истинският резултат се усеща само когато имаме единство на глобално ниво“.

На въпрос дали България ще подкрепи продължаването на вече наложените санкции срещу Москва, Петрова уточни, че тази тема не е била част от дневния ред на днешното заседание в Брюксел.

Министърът засегна и отношенията със Северна Македония, като съобщи, че е провела разговор със своя колега от Скопие. Тя определи срещата като „хубава първа среща“ и подчерта, че българската позиция остава непроменена.

„България има ясно изградена позиция, която от 2022 г. не е двустранен въпрос, а въпрос на дискусия между ЕС и държава кандидат“, заяви Петрова. По думите ѝ по темата има широк политически консенсус в България.

Външният министър изрази очакване Северна Македония да предприеме конкретни действия, които да покажат политическа готовност за напредък по европейския ѝ път. „България остава изключително подкрепящ фактор“, добави тя.

