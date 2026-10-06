Всичко по темата Външно министерство

Нова цена за един вид визи. Външно предлага увеличение с една пета
Почти половината държави в ЕС вече събират по 120 евро или повече за подобни визи
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Почти половината държави в ЕС вече събират по 120 евро или повече за подобни визи
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