Визитата на Буданов повдигна въпроси. МВнР с важен отговор

Посещението на Кирило Буданов в България не е било организирано от Министерството на външните работи и на срещата му с български представители не е присъствал служител на ведомството. Това разкри постоянният секретар на МВнР Ради Найденов, който обясни, че международната дипломация често използва различни канали за комуникация, включително неформални разговори на високо равнище.

Според него дискретността е необходима част от дипломатическата работа, особено когато се обсъждат чувствителни въпроси и решенията трябва да бъдат вземани бързо. Найденов коментира и усилията на България да изясни обстоятелствата около атаките срещу два кораба в Черно море.

Защо не всички дипломатически срещи са публични

„Има разлика между дискретност и публичност и прозрачност. Демократичните процеси изискват прозрачност на обществените процеси, безспорно, това е нормално, за да има граждански контрол върху тях, но в дипломацията не всичко се представя на масата под прожекторите“, заяви Ради Найденов пред бТВ.

Той уточни, че не разполага с конкретна информация за срещата на Кирило Буданов и не може да посочи колко време украинският представител е пребивавал в България. Найденов беше категоричен, че външното министерство не е организирало посещението и не е участвало със свой представител в разговорите.

Постоянният секретар обясни, че международните отношения не се осъществяват единствено чрез официални дипломатически процедури. Политическите ръководители могат да провеждат и неформални срещи, на които да обменят информация, да обсъждат различни гледни точки и да изясняват важни въпроси.

„Един политик или един ръководител взима решение на база на информацията, с която разполага. И колкото повече източници на информация има човек, толкова по-обективно решение може да вземе“, подчерта Найденов.

България търси фактите за атаките в Черно море

В разговора беше засегнат и въпросът за двата търговски кораба, поразени в Черно море, както и установяването на произхода на атаките.

Найденов подчерта, че в подобни ситуации е необходимо първо да бъдат събрани достатъчно достоверни данни, преди да се правят категорични заключения за отговорността.

„Аз съм човек, който предпочита фактите. И докато не се стигне до тях понякога, както и в следствените процеси, има една тайна, която е необходима, за да можем да стигнем до истината“, заяви той.

По думите му България разполага с различни възможности за получаване и проверка на информация. Освен традиционните дипломатически канали страната поддържа преки контакти на политическо равнище и обменя данни със своите партньори от Европейския съюз и НАТО.

Найденов припомни, че България продължава да има действащо посолство в Русия, което също осигурява възможност за дипломатическа комуникация.

Той обърна специално внимание на значението на Черно море за националната сигурност, икономиката, околната среда и туризма. Съвременните военни технологии, включително използването на дронове, правят установяването на точните обстоятелства около подобни нападения особено сложно.

„България направи своя ценностен избор и аз смятам, че той е правилният“, заяви Найденов по повод членството на страната в ЕС и НАТО. Според него тези съюзи имат ключово значение за сигурността на държавата, а изясняването на конкретните инциденти изисква време и търпение.

Промени в организацията на изборите зад граница

Постоянният секретар на МВнР засегна и подготовката за предстоящите президентски избори, като открои необходимостта от модернизация на гласуването в чужбина.

Според него организацията на изборния процес зад граница ангажира значителни човешки и финансови ресурси. Съвременните решения биха могли да направят участието на българските граждани по-достъпно, а работата на изборната администрация - по-ефективна.

Найденов обясни, че на този етап не може да бъде определена окончателната стойност на организацията на вота зад граница. Един от основните фактори е дали президентските избори ще приключат на първия тур, или ще се наложи балотаж.

„Това ще ви го кажа след като минат изборите, защото ние в момента не можем да кажем дали ще имаме два тура на избори или само един“, уточни той.

По думите му окончателната равносметка за направените разходи ще бъде възможна едва след приключването на изборния процес.