Външният министър охлади спора за помощта към Украйна

Всяко следващо решение за помощ за Украйна, независимо дали е военнотехническа или хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерския съвет и с дебат в Народното събрание. Това заяви външният министър Велислава Петрова пред журналисти след думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че България спира военната помощ за Киев.

Петрова уточни, че изказването на Стоянов трябва да се разглежда в контекста на възможностите на Българската армия, а не като общо решение за всички форми на подкрепа.

Темата идва на фона на промяна в официалната линия на кабинета, след като Стоянов обяви, че България няма да предоставя повече въоръжение на украинската армия.

„Господин Стоянов обясни и вчера, и днес, че говори за случая с военната помощ и за българската армия. Помощта за Украйна има различни направления. Тя е и хуманитарна помощ, и военнотехническа помощ. В случая нека да оставим в контекста на Министерството на отбраната да говори за какви са възможностите на българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов“, заяви Петрова.

Първият ни дипломат подчерта, че бъдещите решения ще се вземат поотделно във всяко направление и според реалните възможности на страната. По думите й България е оказвала помощ на Украйна както от хуманитарна гледна точка, така и във военнотехнически план, но всяко следващо действие ще минава през институционалната процедура.

Промяната идва след период, в който България е предоставяла на Украйна различни военни активи, включително противотанкови ракети, бронирани машини и артилерийско оборудване през 2024 и 2025 г., а през 2022 и 2023 г. оръжия са стигали до Киев основно чрез европейски посредници. През между България и Украйна бе подписано 10-годишно споразумение за сътрудничество в сигурността, което включва и направления като отбранително производство и енергетика.

Позицията на Петрова оставя политическо пространство между категоричното послание на военния министър и по-широкия ангажимент на България към Украйна. Така кабинетът опитва да отдели въпроса за наличното въоръжение и капацитета на армията от темата за бъдеща хуманитарна, техническа или друга подкрепа. Най-същественият въпрос вече е дали следващите решения ще бъдат представяни като ограничаване на военния риск за България или като запазване на евроатлантическата линия чрез по-внимателно формулирана помощ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com