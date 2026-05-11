Новият външен министър влиза директно в голямата дипломация на ЕС

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще участва днес в заседанието на Съвет „Външни работи“ в Брюксел, съобщиха от ведомството на Петрова. Срещата идва само дни след като тя пое поста от Надежда Нейнски в служебния кабинет.

Очаква се външните министри на страните от ЕС да обсъдят задълбочаването на сътрудничеството със страните от Западните Балкани в сферата на общата външна политика и сигурността. Сред основните теми ще бъде и ситуацията в Близкия изток, като специален акцент ще бъде поставен върху отношенията между ЕС и държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

На фона на продължаващата руска агресия срещу Украйна министрите ще разгледат и напредъка по европейската подкрепа за Киев. Според съобщението на външното министерство ще бъде обсъдено и геостратегическото значение на бъдещото присъединяване на Украйна към Европейския съюз.

