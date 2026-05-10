Паргов каза истината за "Дума". Бъдещето на медията

Още през миналата година представих на ИБ на НС на БСП план за запазването и възраждането на Продевия вестник "Дума". Това написа във Фейсбук топ социалистът Калоян Паргов по повод съобщението, че легендарният вестник на социалистите спира да излиза на хартия и става онлайн издание.

Част от членовете на сегашното Изпълнително бюро, които и тогава бяха в тясното ръководство на БСП, са запознати с този план. Най-лесното е вестник "Дума" да бъде спрян. Предизвикателството е в този труден за партията период да бъде съхранен символа на левия печат в България, заяви Паргов.

Ето целия пост на Калоян Паргов:

#Дума може да съществува като вестник!

Казвам го по повод всички жалейки, които прочетох по повод на последния хартиен брой от 1 май.

Още през миналата година представих на ИБ на НС на #БСП план за запазването и възраждането на Продевия вестник Дума.

Част от членовете на сегашното Изпълнително бюро, които и тогава бяха в тясното ръководство на БСП, са запознати с този план.

Най-лесното е вестник #Дума да бъде спрян.

Предизвикателството е в този труден за партията период да бъде съхранен символа на левия печат в #България.

Можем да го направим, но трябват воля и желание!

Както народът е казал: #Дума дупка не прави, но за #Дума се гони до дупка.

