Ключово решение за Русия увисна в Брюксел
"Работим за разширяване на санкциите срещу Русия, но все още не е постигнато единодушие“, каза Кая Калас
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"Работим за разширяване на санкциите срещу Русия, но все още не е постигнато единодушие“, каза Кая Калас
Велислава Петрова заминава за Брюксел за ключови разговори за Украйна, Близкия изток и Западните Балкани
Украйна, Иран и нестабилната политика на Тръмп доминират срещата на външните министри
От САЩ присъства държавният секретар Марко Рубио
Развитието на двустранните отношения е приоритет на външната ни политика
Външните министри на групата от седем световни сили се срещнаха в Мюнхен
Разговаря с шестима външни министри
Къде ще се проведе тя
Специално изявление на Жозеп Борел
Външните министри ще заседават в понеделник
Министърът на външните работи Даниел Митов проведе среща с колегата си от Ислямска република Афганистан министър Салахудин Раббани в рамките на провеж...
Министър Даниел Митов ще вземе участие в редовното заседание на Съвета по външни работи днес в Брюксел. В рамките на Съвета външните министри ще обсъ...
Министрите на външните работи на Франция, Германия, Великобритания и Италия Жан-Марк Аро, Франк-Валтер Щайнмайер, Филип Хамънд, Паоло Джентилони, заед...
Външните министри на САЩ, Русия, Саудитска Арабия и Турция се срещнаха във Виена Министрите на външните работи на САЩ, Русия, Саудитска Арабия и Турц...
Брюксел. Върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурността Федерика Могерини сформира извънредна работна среща на външнит...
Брюксел. Външните министри на страните от ЕС излязоха с изявление, в което категорично осъждат "очевидното нарушение на украинския суверенитет и терит...
Кайро. Външните министри на страните от Арабската лига в неделя ще се срещнат в Кайро, за да обсъдят Сирия, съобщи заместник-генералният секретар на А...
Лондон. Заплахите на Северна Корея и кризата в Сирия са основните теми на срещата на външните министри от Г-8 в четвъртък в Лондон. Осемте най-богати...