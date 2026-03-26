Световни кризи събират Г-7 край Париж, Рубио в центъра на вниманието

Външните министри на страните от Г-7 се събират днес и утре във Франция за среща, доминирана от войните в Украйна и Близкия изток, както и от нарастващото напрежение по външната политика на САЩ. Форумът се провежда край Париж под домакинството на френския външен министър Жан-Ноел Баро.

Очаква се ключова роля да изиграе държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който ще се включи във втория ден (27 март). Срещата идва на фона на сериозни сътресения в глобалната сигурност и икономическа несигурност.

Основен акцент в разговорите ще бъде ситуацията в Близкия изток след американско-израелските удари по Иран, които предизвикаха ответни действия от страна на Техеран. Ударите доведоха до атаки срещу цели в региона на Залива и сериозно нарушиха корабоплаването, като транзитът през Ормузкия проток на практика беше блокиран. Именно този въпрос се очаква да бъде централен в доклада на Марко Рубио пред съюзниците.

Паралелно със ситуацията в Близкия изток, министрите ще обсъдят и войната в Украйна, която продължава да бъде ключов фактор за сигурността в Европа. Темата остава сред водещите в дневния ред на Г-7, особено в контекста на необходимостта от координирани действия и поддържане на подкрепата за Киев.

Допълнително напрежение в срещата внася и все по-непредсказуемата външна политика на президента Доналд Тръмп, която поставя съюзниците на Вашингтон в сложна позиция. Решението за удари срещу Иран в края на миналия месец е възприемано като ключов фактор за ескалацията в региона и принуждава партньорите да търсят нов баланс в отношенията си със САЩ.

Освен страните от Г-7 - Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и САЩ - в срещата участват и представители на Европейския съюз, както и на Индия, Саудитска Арабия, Украйна, Бразилия и Южна Корея. Разширеният формат подчертава глобалния характер на обсъжданите кризи и необходимостта от по-широка международна координация.

"Сред основните теми ще бъдат войната в Украйна, ситуацията в Близкия изток и заплахите за мира и стабилността по света", заяви заместник-говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигот, цитиран от Ройтерс.

