Министри от Г-7 обсъждат войната в Украйна

От САЩ присъства държавният секретар Марко Рубио

Снимка: Асошиейтед прес
12 ное 25 | 7:41
245
Външните министри на страните от Г-7 се срещат в Канада. Фокус на срещата е войната в Украйна. Тя идва след проваления опит за преки преговори между Доналд Тръмп и Владимир Путин, след като Москва отказа незабавно примирие.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че страната му ще изпрати допълнителни 40 милиона евро помощ за зимата. Поради съкращения в бюджета за външното министерство Берлин изпраща по-малко хуманитарна помощ от преди.

Другата главна тема на срещата е Близкият изток, и по-специално Газа.

От Съединените щати присъства държавният секретар Марко Рубио.

Автор Иван Ангелов

