Масирана нощна атака по украински пристанища на Черно море

Черноморските пристанища на Украйна са били подложени на продължителни атаки през цялата нощ, като са нанесени щети по плавателни съдове и ключова инфраструктура. Засегнати са както граждански обекти, така и логистични съоръжения, жизненоважни за износа. На места са възникнали пожари и прекъсвания на електрозахранването.

Удари по пристанищата в Одеска област

Вицепремиерът на Украйна и министър на общностите и териториалното развитие Олексий Кулеба съобщи, цитиран от Укринформ, че пристанищата в Одеска област са били под непрекъснат обстрел. По думите му дронови удари са нанесли щети на зърнени силози и складове на граждански предприятия, както и на катамаран и плавателни съдове под флаговете на Словакия и Палау. Аварийни екипи са се включили в гасенето на пожари, а пристанищни служби извършват оглед и оценка на пораженията.

Прекъсвания на ток и удари в други региони

Кулеба уточни, че в резултат на атаките са отчетени и спирания на електроснабдяването, като техници вече работят по възстановяването му. Паралелно с това е бил обстрелван и терминал в Николаевска област, където е повреден плавателен съд под флага на Либерия. По наличната информация при този инцидент няма пострадали хора.

Щети по железопътната линия към Лвов

Отделно от ударите по пристанищата са регистрирани поражения и по железопътната инфраструктура. Дронови атаки са засегнали жп линията към Лвов, като на гара Ковел са повредени локомотив и товарен вагон. Властите продължават да събират информация за пълния мащаб на нанесените щети.

