Дронове потопиха голям украински град в тъмнина

Руска атака с дронове наруши електроснабдяването в украинския град Николаев и околните му райони през изминалата нощ. Ударите засегнаха и съседния град Очаков, където са отчетени материални щети. По информация на властите няма данни за пострадали хора.

Част от жителите на Николаев и неговите предградия са останали без електричество след нападение с руски дронове, съобщи Укринформ, като се позова на информация от началника на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким.

По думите на Ким атаката е била извършена с няколко щурмови безпилотни летателни апарата, по предварителни данни от типа „Мълния“. В резултат на удара е настъпило частично прекъсване на електроснабдяването в района на Николаев, като към момента по-голямата част от засегнатите потребители вече имат възстановен ток. „Няма пострадали“, уточни Ким в публикация в Телеграм.

Същевременно руските сили са нанесли и ракетни удари по град Очаков, където са нанесени щети по 11 жилищни сгради и 8 превозни средства. Местните власти продължават да оценяват последиците от атаката, докато в региона остава повишена готовност за нови въздушни заплахи.

