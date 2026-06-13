Дронове удариха Одеса: жена и две деца са ранени
Щети са нанесени на два жилищни блока в Приморски район на черноморския град
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Щети са нанесени на два жилищни блока в Приморски район на черноморския град
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