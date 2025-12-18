Смърт във важно руско пристанище при атака с дронове

Трима души загинаха при атака с дронове срещу пристанищния район на руския град Ростов на Дон, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар, цитиран от Франс прес и ТАСС. По думите му ударът е предизвикал пожар на борда на товарен кораб в порта на областния град, при който са загинали двама души от екипажа, а други трима моряци са били ранени.

Освен жертвите в самото пристанище, нападението е взело и цивилна жертва. Един човек е загинал, а шестима са били ранени в град Батайск, разположен в непосредствена близост до пристанищните съоръжения, уточни губернаторът в публикация в своя канал в Телеграм.

Атаката е част от почти ежедневните удари, които Украйна нанася по руска територия от близо четири години насам в отговор на обстрелите срещу своята страна. Всяка нощ в небето над Русия се изпращат десетки дронове, като според Киев основните цели са обекти от енергийната инфраструктура, които позволяват на Москва да финансира военната си офанзива.

Седем души пък са ранените до момента при атака с дронове тази нощ срещу Одески район, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си Телеграм.

По негова информация единият от ранените е хоспитализиран в средно тежко състояние, а на останалите е оказана медицинска помощ на място.

В резултат на поразена цел има щети по прозорците на девететажен жилищен блок и на сграда на общообразователно училище, се казва в съобщението на Кипер. Всички съответни служби работят на терен.

