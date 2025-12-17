Нови преговори САЩ и Русия! Къде се срещат

Американски и руски представители се очаква да проведат нови преговори за евентуално споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Разговорите са планирани за този уикенд в Маями, щата Флорида, съобщава списание "Политико".

Според източници на "Политико" в американската делегация ще участват пратеникът на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър.

От руска страна в преговорите се очаква да се включи ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

