Драмите в Лувъра продължават

Парижкият Лувър, най-посещаваният музей в света, остана затворен в сряда сутринта, докато сред служителите му продължават дискусиите дали стачката, която започна в понеделник заради заплащането и условията на труд, трябва да продължи, съобщи "Ройтерс", предаде БТА.

Протестът се провежда след грандиозния обир на скъпоценни бижута през октомври, както и след скорошни инфраструктурни проблеми, включително теч на вода, който повреди древни книги, които разкриха очевидни пропуски в сигурността и демонстрират влошаващото се състояние на прочутия музей, припомня "Ройтерс".

Синдикатите заявиха, че служителите в Лувъра са претоварени и лошо управлявани, и призоваха за наемане на повече персонал, увеличение на заплатите и пренасочване на разходите.

Директорката на Лувъра Лоранс де Кар, която е изправена пред силна критика, след кражбата на историческите скъпоценни бижута на стойност 88 милиона евро, трябва да отговори на въпроси от френския Сенат в сряда следобед, допълва "Ройтерс".

