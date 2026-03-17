Става напечено! Букурещ отвърна на Техеран

Румъния има противоракетен щит срещу потенциална балистична атака от Иран и той се намира в базата „Девеселу“.

Думи на румънския министър на отбраната в отговор на заплахите на Техеран заради решението на Букурещ да допусне временно американски военни самолети-цистерни за войната. Три от тях вече са в Румъния.

Те са във военновъздушната база „Михаил Когълничану" край Констанца – ключов военен център на НАТО в Югоизточна Европа. Намира на около 50 км от българската граница.

Очаква се да бъде използвана и базата в „Къмпия Турзий“ в Трансилвания.

Балистичният противоракетен щит по американски модел е разположен във военната база в „Девеселу“. Задачата – да защитава въздушното пространство на НАТО. Властите в Букурещ напомниха за системата след острите думи от Техеран. Подчертаха и че двустранното споразумение с Вашингтон за американски части в Румъния е от 2006 г.

Техеран заплаши, че ще реагира политически и юридически, ако САЩ използват бази на румънска територия за военни операции.

Букурещ многократно подчерта, че не е страна в конфликта и неин приоритет е дипломацията като метод за постигане на деескалация, пише bTV.

