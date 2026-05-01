Майкъл Джексън бил по-лош от Епстийн. Последните му думи

Повече от 25 години след смъртта на Майкъл Джексън интересът към поп иконата, животът му и наследството му, отново се появи в медиите след излизането на противоречивия биографичен филм „Майкъл“, пише "Блиц".

Лентата предизвика остра критика от страна на режисьора на „Да напуснеш Невърленд“ Дан Рийд, който попита за причината за пропускането на различни обвинения за сексуално малтретиране на деца срещу певеца, пише LadBible.

Въпреки обвиненията, датиращи още от 1993 г., изпълнителят на „Thriller“ никога не е бил осъден.

Пред The Hollywood Reporter Рийд посочи с пръст част от пресата и отиде доста далеч в изявленията си:

„Много хора, според мен, ще преглътнат резервите си и просто ще кажат „това е страхотен филм за джубокс“ и напълно ще игнорират факта, че този човек е бил по-лош и от Джефри Епстийн.

Това означава, че на хората не им пука, че е бил сексуален престъпник, блудствал с деца. Буквално, на хората просто не им пука. Мисля, че много хора просто обичат музиката му и си затварят очите", каза Рийд.

Последните думи на певеца преди смъртта му бяха разкрити по време на съдебния процес срещу личния му лекар Конрад Мъри, който беше обвинен в непредумишлено убийство след смъртта на Джексън.

По време на съдебния процес Мъри разкри, че всяка вечер е давал на Джексън редовни дози пропофол, за да му помогне да заспи.

В нощта на 25 юни 2009 г. Мъри му е дал 25 милиграма от успокоителното, което е по-малко от обичайната доза от 50 милиграма, тъй като същата вечер той е приемал и други лекарства.

Спомняйки си последните думи на Джексън, Мъри разкри, че той е поискал „мляко“, като е казал следното: „Моля те, моля те, дай ми малко мляко, за да мога да заспя, защото знам, че това е единственото, което наистина ми помага. Без значение е кога ще се събудя“

Той обясни, че „мляко“ е било името, с което Джексън наричал пропофола, който често е наричан „млякото на амнезията“.

След това Мъри е напуснал спалнята на певеца за две минути, за да отиде до тоалетната, но когато се върнал, установил, че той не диша.

Обадил се е на Спешна помощ, а пристигналите на място парамедици са се опитали да извършат сърдечно-белодробна реанимация на Джексън.

За съжаление, те не успяха да го съживят и два часа след обаждането на Мъри на 911 легендарният певец е обявен за мъртъв.

По-късно обаче се разкрива, че в нощта на смъртта си певецът е приел осем таблетки от успокоителното лоразепам, което означава, че дори по-ниската доза пропофол е била достатъчна, за да се окаже фатална.

По-късно съдията постановява, че „погрешното доверие, което Джексън е възложил на Мъри, е струвало живота му“, като осъди лекаря на четири години затвор, от които той излежава две.

История, която отново разпалва спора между гения и обвиненията – и показва, че сянката около Майкъл Джексън остава толкова силна, колкото и музикалното му наследство.

