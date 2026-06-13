Шестият Азиатския фестивал започва днес в София

Австралия ще участва за първи път на Азиатския фестивал в София, обявиха на пресконференция в БТА организаторите на събитието. То ще започне днес, 13 юни, под мотото „Заедно в приятелство и хармония“, в пространството до „Топлоцентрала“ в Южния парк, предава БТА.

Организатор е посолството на Индонезия, съвместно с дипломатическите мисии на Австралия, Виетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Монголия, Обединените арабски емирства, Пакистан, Република Корея и Япония. Предвидени са десетки сценични изяви, представящи богатството и разнообразието на азиатските култури. Сред акцентите в програмата са китайски танци с дракон и лъв, демонстрации на японски бойни изкуства айкидо и кендо, корейско таекуондо, индонезийското бойно изкуство пенчак силат, традиционни и съвременни танци от Индия, Виетнам, Пакистан и Обединените арабски емирства, музикални изпълнения от Камбоджа, фолклорни спектакли от Монголия и много изпълнения на живо на музиканти и артистични формации от различни държави.

Специално внимание привличат и вечерните концерти, сред които концертът на Sabor Arabica – в събота, и концертът на Kpop Superstars от Великобритания – в неделя. Ще има още K-pop танцови шоу програми, аниме косплей представления, ориенталски танци, демонстрации на кунг-фу и множество фолклорни спектакли от различни региони на Азия.

Фестивалът ще предложи разнообразни творчески работилници, спортни активности и демонстрации, културен базар, както и специална кулинарна зона, в която посетителите ще могат да опитат автентични ястия и напитки от участващите държави. За най-малките и за любителите на културните преживявания са подготвени тематични ателиета, образователни инициативи и лятно кино с азиатски филмови заглавия.

Тази година фестивалът е посветен и на значима благотворителна кауза – подкрепата на сдружението „Деца с онкохематологични заболявания“. Средствата ще се набират чрез традиционната благотворителна томбола, в която срещу дарение посетителите ще имат възможност да спечелят една от над 99 награди, предоставени от партньори и приятели на фестивала. Събраните средства ще подпомогнат програмите на сдружението за рехабилитация, спортни инициативи и подкрепа на деца и младежи, преминали през лечение на онкологични заболявания.

Пламен Белчев от сдружението „Деца с онкохематологични заболявания“, изрази благодарност към фестивала за подкрепата. Разказа за Балканските спортни игри за деца и младежи, преживели онкохематологични заболявания, които се провеждат в Панагюрище. Тази година ще има участници от България, Сърбия, Румъния, Черна гора и Турция.

Събитието е под патронажа на президента Илияна Йотова.

„За Индонезия това издание е особено значимо, защото съвпада с годишнина от установяване на дипломатически отношения с България. И аз вярвам, че това не е само началото, а един много силен процес на все по-силно утвърждаване на нашите отношения“, каза Листиана Оперананта, извънреден и пълномощен посланик на Индонезия у нас.

По време на фестивала щандът на Камбоджа ще представи разнообразни продукти и информация, които разкриват богатата история и култура на нашата страна, каза Чанборибо Чеа, извънреден и пълномощен посланик на кралство Камбоджа.

За Монголия е много важно да участва в този фестивал, защото от 2023 година развиваме една кампания – „Добре дошли в Монголия“, каза Саянаа Лхагвасурен, извънреден и пълномощен посланик на Монголия. Допълни, че монголското правителство освобождава от визии туристи от 34 страни, включително и България.

На това издание отново ще ви дадем възможност да се насладите на екзотичните вкусове на Пакистан, каза Модасар Чаудри, извънреден и пълномощен посланик на Пакистан. По думите му това са вкусове и преживявания, на които се наслаждават хора от целият свят. „Ние сме щастливи, че можем да ги предложим и тук. Предвидили сме рисунки с къна за дамите от всички възрасти. Ще има различни предмети от дърво, мрамори и други. Ще представим и традиционни облекла за дамите, които се ползват за специални случаи“, добави той.

„За трети път участваме в този фестивал и всеки път е все по-разширено и по-разширено участието на страната ни, за да покажем различни аспекти от нейната култура и традиции. За тази година отново ще представим културните аспекти на нашата страна, но по един нов начин ще има специален кът за нематериалното културно наследство“, каза Абдулрахман Алджабер, извънреден и пълномощен посланик на Обединените арабски емирства. „Ще бъде показано сърдечното гостоприемство на нашата страна и нашия народ. Ще бъдат представени различни традиционни ястия, ще има и демонстрация на живо за варене на арабско кафе“, добави той.

„Япония се завръща на този фестивал, за да покаже различни късчета на страната ни. Посетителите ще могат да се насладят на изкуства като оригами, калиграфия, икебана и традиционните кимона“, каза Чикахиса Суми, извънреден и пълномощен посланик на Япония. „На главната сцена посетителите ще могат да се насладят на състезанието косплей, което става все по-голямо и по-голямо в японската култура. Ще има традиционни танци и музикални изпълнения, бойни изкуства, кулинарна част“, добави той.

„Ще представим възможности за едно потапящо преживяване в традиционни изкуства на Китай, включително калиграфия и други. На основната сцена ще има традиционни танци, включително символичното представяне на единоборство между дракон и лъв, също тай-чи, ошу и други традиционни дейности, които помагат за укрепване на духа отвътре, както и традиционни танци“, разказа Джан Янбо, съветник по култура и туризъм в китайското посолство. „Аз наистина съм много щастлива, че този фестивал се провежда с нашето активно участие, защото това е възможност за да учим един от друг и да може много повече приятели от България и от целия свят да се докоснат до богатата култура, традиции и история на Китай“, добави тя.

„Австралия е дом за хора от цял свят. Нека да не забравяме, че една голяма част от Австралия, всъщност е от Азия. Тези държави и хората на тези държави са помогнали до голяма степен за изграждането на новата и модерна Австралия“, каза почетният консул на Австралия в България – Йоана Кехлибарова. „Австралия ще участва с кратки видеа, които ще имат за цел да представят природата, културата и красотата на тази отдалечена държава. Възможно да посетителите да се срещнат с представителите на Австралийската футболна лига в България, а децата да поиграят с топка за австралийски футбол. Ще могат да опитат храната, която ще представим на нашия шанд“, добави тя.

Росица Димитрова, търговски сътрудник от посолството на Индия, каза, че чрез музика, танци, кухня, йога и изкуство страната допринася за визията на фестивала и насърчава за по-голямото разбирателство между народите.

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