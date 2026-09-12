Шестият Азиатския фестивал започва днес в София
Събитието е под патронажа на президента Илияна Йотова
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Събитието е под патронажа на президента Илияна Йотова
Актрисата от Game of Thrones ще бъде специален гост на 11 и 12 юли в София
Стара Загора. Специалното лятно издание "Play Expo Zara Summer" ще събере в Града на липите малки и големи геймъри тази събота в общинската спортна з...