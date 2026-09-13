Шестият Азиатския фестивал започва днес в София
Събитието е под патронажа на президента Илияна Йотова
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Събитието е под патронажа на президента Илияна Йотова
Балансира 40-тонен ротор и изгражда жп път на място
Метрополис завършва бляскаво годината с парти от амбициозната си поредица Sonic Voyager
След изумителното парти с Carl Cox, Christopher Coe и Ben Sims, дойде време Метрополис отново да се върне към корените и мисията си – да представя на...
Стара Загора. „Убедени сме, че споразумението за изкупуване на енергия на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово" с НЕК ЕАД е напълно законосъобразно и правно обвързва...